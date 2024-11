Meteo Roma sino all'11 novembre: l'anticiclone resisterà sino a martedì, poi si aprirà una lunga fase di maltempo

Meteo Roma 9-11 novembre: l'anticiclone ci accompagnerà per tuto il week end e almeno sin a martedì il sole e sarà garantito anche se con qualche nuvola.

Due le novità che ci attendono: una crisi delle minime con crolli sino a 4 gradi ma di breve durata e il ritorno del maltempo tra martedì e mercoledì che le farà risalire per i venti da sud.

Il meteo del 9 novembre nel dettaglio

Giornata all'insegna del bel tempo con poche nubi di passaggio. Piú precisamente nelle prime ore nubi sparse, al mattino poco nuvoloso, le temperature minime si attesteranno intorno a 12°C; nel pomeriggio poco nuvoloso, in serata cielo sereno, le temperature pomeridiane saranno di circa 21°. Lo zero termico sarà circa 2700 metri senza grandi variazioni nel pomeriggio.

Il meteo del 10 novembre nel dettaglio

Bel giorno con cielo sereno o poco nuvoloso. Non sono previste precipitazioni. Analizziamo in modo dettagliato: nella prima parte della giornata cielo sereno, la temperatura di inizio giornata sarà di 7°C; nel pomeriggio cielo sereno, cosí come in serata, i valori di temperatura massimi saranno di circa 19°. Lo zero termico sarà circa 2700 metri senza grandi variazioni nel pomeriggio.

Il meteo dell'11 novembre nel dettaglio

Bel giorno con cielo sereno o poco nuvoloso. Assenza di precipitazioni. Andiamo a vedere piú nel dettaglio: nella prima parte della giornata cielo sereno, la temperatura di inizio giornata sarà di 4°C; nel pomeriggio cielo sereno, cosí come in serata, le temperature massime raggiungeranno i 17°. L'altezza dello zero termico è previsto intorno ai 2600 metri senza grandi variazioni nel pomeriggio.

Fonte: MeteoGiuliacci