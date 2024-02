Metodo Gualtieri, Diaco, M5S su Prestipino garante animali: "Un uso politico"

Metodo Gualtieri, anche il Movimento Cinque Stelle polemico sulla nomina di Daniela Prestipino a Garante dei diritti degli anumali del Comune di Roma.

Scrive il consigliere e vicepresidente della Commissione Ambiente, Daniele Diaco in unanota polemica: "L'ex parlamentare Pd Patrizia Prestipino come Garante degli animali di Roma Capitale? Un'occasione sprecata. Dopo anni di attesa avremmo auspicato una nomina non politica, che provenisse dal mondo delle associazioni animaliste e che fosse quindi in grado di coordinare il lavoro su Roma con esperienza e competenza. Invece ci ritroviamo a constatare come il benessere animale sia solo una tematica secondaria per questa amministrazione".





"Diaco: "Voglio vedere tutte le candidature pervenute al Comune"

Poi conclude: "Chiederò con un accesso agli atti le candidatire spontanee pervenute al Comune per evidenziare ancor di pià come di fronte a competenze, esperienza e impegno provato e documentato, il sindaco e l'assessore Alfonsi hanno scelto una candidatura politica".