Metro A, c'è la gara per la progettazione del prolungamento a Torrevecchia

Parte la progettazione del prolungamento della metro A da Battistini a Torrevecchia. Un progetto che era chiuso nei cassetti dal 2021, quando si scelse di puntare sulla funivia anziché sulla metropolitana.

Un piano di progettazione che dovrebbe avere un iter velocissimo: i criteri di massima già ci sono, le stazioni da realizzare sono solo due, i benifici per una delle zone più trafficate di Roma molteplici.

L'operazione del Campidoglio

Con questa equazione il Campidoglio vuole andare a dama e allungare la pianta metropolitana che vede Roma al terzo posto su quattro in Italia per chilometri di binari rispetto al numero di abitanti. Il nuovo progetto di fattibilità tecnico economica per realizzare il prolungamento della metro A di Roma da Battistini fino a Torrevecchia, passando per Bembo, dovrebbe esser pronto già prima dell'estate. Una corsa contro il tempo per chiudere tutte le gare durante l'anno del Giubileo (quando i cantieri non potranno esser aperti) e dare il via i lavori per il 2026. Ma, vista la disponibità del ministro Salvini a finanziare opere di mobilità sostenibile, il Campidoglio pensa in grande e, se da una parte, vuole arrivare a Torrevecchia, dall'altra punta a far arrivare la linea A da un lato a Montespaccato-Gra e dall'altro a Monte Mario. Uno sfioccamento della linea come accade per la B e B1.

I finanziamenti

L'idea dei prolungamenti è stata resa possibile anche grazie allo stanziamento dei fondi da parte del Ministero per le Infrastrutture e Trasporti da 5,6 milioni: una fetta relativa al solo progetto che prevede, oltre ai binari, alle stazioni anche infrastrutture e parcheggi. Verranno realizzati 2,4 chilometri di binari, con galleria e un manufatto di raccordo con l’attuale linea A a monte della stazione Battistini. In programma anche la costruzione di un tronchino terminale a Torrevecchia, attrezzato per il deposito di 6 treni e predisposto per il futuro prolungamento fino a Casal Selce. Previsti anche due parcheggi di scambio, uno da 2.100 posti presso la stazione di Torrevecchia ed un altro da 450 posti a Bembo. Il costo totale dell'opera, secondo gli esperti che la prossima settimana vedranno l'assessore Eugenio Patanè per discutere i dettagli tecnici, dovrebbe aggirarsi in 370 milioni di euro: tempi di realizzazione tre anni massimo. Buon viaggio.