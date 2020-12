Metro A nel caos: Cipro chiusa per maltempo, a Cornelia si rompe scala mobile

La Metro A di Roma nel caos più totale: giovedì mattina di passione per i romani che si sono trovati la fermata Cipro chiusa per i danni del maltempo e una scala mobili della stazione Cornelia che si è rotta con un passeggero sopra, facendo tornare alla mente la tragedia di Repubblica del 2018.

Il primo problema è stato riscontrato ad inizio servizio, quando gli addetti della fermata Cipro non hanno aperto per le conseguenze dei danni da maltempo. La stazione è stata off-limits fino alle 7:46, quando i treni hanno potuto tornare a fermarsi nella stazione.

Sempre sulla Metro A, intorno alle 6.10 si è verificato un guasto su una scala mobile in servizio alla stazione Cornelia. I sistemi di sicurezza hanno immediatamente bloccato l'impianto. A bordo c'era un passeggero che, per fortuna di Atac, non ha subito conseguenze. Sulla scala sono state svolte tutte le manutenzioni programmate e le verifiche periodiche dei dispositivi di sicurezza, nonché le revisioni generali. Atac sta svolgendo ulteriori accertamenti sulle ragioni del guasto. Per la gioia dei passeggeri, non è stata necessaria la chiusura della stazione.

Intanto su tutte le linee delle metropolitane romane continuano i lavori. Sulla A, per la sostituzione degli impianti elettrici resteranno chiuse: la stazione Lepanto, dal 2 al 5 gennaio; Spagna dal 20 al 24 gennaio 2021; Barberini dal 25 al 31 gennaio e infine alla stazione Repubblica, dal 18 al 21 febbraio. Sulla B restano chiuse per lavori le stazioni di Castro Pretorio e Policlinico, mentre per quanto riguarda la linea C dal 10 gennaio 2021, si segnala che le ultime corse da Pantano e da San Giovanni partono alle ore 23.30.