Metro A, riapre la stazione Cornelia: lavori finiti. Era chiusa da 142 giorni

Dopo 142 giorni di chiusura, venerdì 29 maggio riaprire la stazione della metro A Cornelia: causa lavori sulle scale mobili, la stazione era infatti stata chiusa il 30 dicembre scorso.

“Le autorità competenti hanno rilasciato le autorizzazioni necessarie alla riattivazione di parte degli impianti della stazione Cornelia che sono stati oggetto di revisione generale. I tecnici Atac, valutata la sussistenza delle condizioni per la fruizione della infrastruttura, hanno determinato la riapertura della stazione, che tornerà disponibile per il pubblico a partire da domani”, scrive Atac in una nota.

Non tutte le scale mobili sono però state ancora collaudate: “Tenuto conto che sono ancora in corso di completamento le attività di collaudo su altri impianti della stazione, per il momento si potrà accedere soltanto dall'ingresso a lato di piazza Irnerio”.