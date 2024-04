Metro A, torna lo stop alle 21. E chiudono Vittorio E., Spagna e Ottaviano

Per la metro A si preannuncia un calvario: torna da lunedì 8 aprile lo stop alle ore 21 della tratta metropolitana e arriveranno le chiusure totali per tutto il giorno di tre stazioni: Spagna, Vittorio Emanuele e Ottaviano.

Questo per far fronte ai lavori di restauro delle fermate e la manutenzione straordinaria della linea in vista del Giubileo.

Stop alle 21

Con il classico tempismo folle dell'Atac e del Comune di Roma oggi, e solo oggi giovedì 4 marzo, sono stati affissi i tabelloni che indicano lo stop alle 21 a partire da lunedì 8 aprire e fino al 5 dicembre. I giorni con la chiusura all'ora di cena è dalla domenica al giovedì, quindi salvo il weekend. Solo 4 giorni di preavviso per un servizio essenziale per la mobilità romana come la metropolitana A. Naturalmente nelle fermate è scattata la rabbia dei passeggeri che hanno chiesto spiegazion agli addetti di stazione. La risposta è stata più o meno sempre la stessa: "Beati voi che lo avete letto sugli avvisi in stazione a noi non ce lo hanno ancora comunicato", afferma un gentilissimo dipendente Atac che non si sa come non ha perso la pazienza dopo la centesima richiesta di spiegazioni.

Chiuse le fermate Vittorio Emanuele, Spagna e Ottaviano: il calendario

La prima stazione che chiuderà totalmente è quella di Vittorio Emanuele. Da lunedì 8 aprile e fino al 30 giugno i treni transiteranno senza fare la fermata. "Per la revisione speciale di tutte le scale mobili della stazione", si legge nel foglio affisso da Atac. Poi sarà a volta di Spagna, e qui iniziano i dolori: dal 15 luglio al 3 ottobre la stazione più popolata di turisti chiude nel periodo di alta stagione per Roma. Un colpo di genio che solo nella Capitale poteva vedersi. Infine sarà la volta di Ottaviano e anche qui la fermata che porta a San Pietro chiude dal 22 luglio al 9 settembre, sempre in altissima stagione turistica. Insomma, non si prospettano tempi facili per il trasporto romano. Lavori anche Cipro ma non ci saranno chiusure per fortuna.

A breve stop anche ai tram

Nello stesso periodo interessato dai lavori sulla Metro A, chiuderanno tutte le linee di tram gestite da Atac a Roma. Per cinque mesi, da maggio a metà ottobre 2024, tutte le linee tranviarie saranno sostituite integralmente da bus navetta. Il motivo è legato ai lavori di riqualificaizione del deposito dei tram a Porta Maggiore.