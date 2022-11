Metro C, degrado sciatteria a Porta Asinaria. La denuncia di Italia Nostra

L'associazione Italia Nostra Roma ha girato un video in cui Alessandro Cremona Urbani, membro del consiglio dell'associazione, mostra le condizioni dei giardini di Porta Asinaria, dopo la chiusura del cantiere della metro C.

“La metro C lascia in eredità i lavori di un giardino nuovo sotto la porta - dice Urbani - fatto come? Come al solito, secondo i tempi della lesina: sciatteria, improvvisazione, accomodamento, tirare via”.

Porta Asinaria coperta

Altro aspetto lamentato da Urbani è la parte di cantiere rimasta: “La cosa più clamorosa è questo apparato tecnologico posto proprio davanti alla porta”. “Se non c'è un baretto - ha aggiunto - c'è qualcos'altro che dovrebbe essere provvisorio, ma sappiamo che resterà qui per sempre”.

“Porta Asinaria - spiega Urbani - la più bella porta di Roma. Per vederla bisogna aggirare gli ostacoli. A ogni passo noto la sciatteria, l'incompetenza e l'inadeguatezza di chi si è mosso tra queste meraviglie”.

Il restauro del giardino

E poi il restauro della scalinata che permette di raggiungere il basamento della porta. Qui Urbani ha fatto notare come il giardino sia stato separato dalla porta. “Da notare anche il cemento appoggiato alle mura antiche” ha aggiunto.

L'iniziativa di Italia Nostra Roma per il recupero delle Mura Aureliane

“Con queste immagini - ha detto infine Urbani - comincia una nuova campagna di Italia Nostra Roma per il recupero, l'esaltazione e per la conoscenza del più grande monumento di Roma: le Mura Aureliane”.