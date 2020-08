Metro C, fermata intitolata al partigiano nero: sì del Consiglio Comunale

Metro C, la futura stazione Amba Aradam/Ipponio, attualmente in costruzione, sarà intitolata a Giorgio Marincola, partigiano nero morto nel 1945 nelle valli del Trentino per mano delle truppe di occupazione nazifascista: il Consiglio Comunale ha approvato con 27 voti favorevoli la mozione proposta dal capogruppo M5S, Giuliano Pacetti.

Nelle scorse settimane i movimenti antifascisti e antirazzisti avevano proposto che la stazione della metropolitana non portasse il nome dell'Amba Aradam, perché sull'altipiano etiope nel 1936 durante l'invasione dell'Etiopia le truppe fasciste utilizzarono granate contenenti gas uccidendo migliaia di persone. Una proposta sostenuta dall'Anpi e fatta propria anche dal sindaco Virginia Raggi.

"Questa mozione ha soprattutto un valore simbolico chiede all'Aula di prendere posizione su una parte della storia che viene talvolta negata. Si sta chiedendo come l'Aula vede la Resistenza, su qual è la nostra identità. Credo l'Aula dovrebbe dare coraggiosamente dare un segnale in questa direzione, oggi si chiede un voto sul gesto, sul simbolo", ha detto il sindaco Raggi intervenendo in Assemblea Capitolina.

Tra gli astenuti la consigliera M5s Gemma Guerrini, prima firmataria di una mozione (poi ritirata) per la creazione in un ex sito industriale di un Museo del Fascismo a Roma, idea che ha generato forti polemiche. "Non è con queste operazioni di maquillage che si riscrive la storia, non funziona così. Addirittura non capire la differenza su cosa si intendeva con l'idea di un Museo del Fascismo, qui non stiamo facendo a gara di chi è più antifascista, non è questo il modo per onorare il passato", ha dato Guerrini nel suo intervento.