Roma

Mercoledì, 19 febbraio 2020 - 12:57:00 Metro C: Gaia non ricicla. Raggi resta con la bottiglia in mano, tra le risate Inaugurazione con figuraccia della nuova macchinetta mangia bottiglie di plastica alla Metro C Malatesta

Bottiglie di pet in cambio di viaggi gratis nel metrò: nel giorno dell'inaugurazione della nuova macchinetta mangiaplastica, alla fermata Metro C di Malatesta, Virginia Raggi rimedia una brutta figura: il sindaco inserisce la bottiglia ma la macchina non la ingoia. E la scena, alla quale hanno assistito fotografi e operatori chiamati per l'inaugurazione di Gaia (è il nome della macchina), ha suscitato l'ilarità generale. Dopo alcuni minuti e diversi tentativi è stato scoperto il problema: c'era dell'acqua all'interno della bottiglia. “Il messaggio è importante - ha detto Raggi con una buona dose di autoironia - se c'è un pò di acqua dentro, la macchinetta non prende la bottiglia”.