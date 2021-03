Metro C, gioite: linea chiusa per 6 fine settimana per lavori al nodo Colosseo

Metro C, vanno avanti i lavori del nodo Colosseo. E per questo la linea sarà chiusa per 6 fine settimana.

In strada bus sostitutivi, dice l'Agenzia mobilità. Sono in corso i lavori di completamento della tratta Colosseo-San Giovanni della linea C della metropolitana e del nodo di scambio di Colosseo con la metro B. Per fare spazio ai cantieri, nel corso di 6 week end, la circolazione dei treni sarà interrotta sull´intera linea. Nelle giornate 20, 21, 27, 28 marzo; 10, 11, 17, 18, 24, 25 aprile e 8 e 9 maggio, quindi, la linea C resterà chiusa e i treni sostituiti dalle linee bus MC e MC3.