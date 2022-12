Metro C e Giubileo: Gualtieri a colloquio con Salvini. “Incontro costruttivo”

Completamento della metro C e altre infrastrutture anche in vista del Giubileo: questi gli argomenti dell'incontro tra il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e il Ministro dei Trasporti Matteo Salvini. “Un incontro cordiale e costruttivo” hanno commentato il sindaco e il ministro a seguito del colloquio .

Nell'incontro Gualtieri e Salvini hanno parlato delle infrastrutture e degli investimenti necessari per Roma. Priorità è il completamento della metro C. Poi vengono altre necessità come i fondi per costruire l'acquedotto del Peschiera, per il rifacimento della Salaria e in generale le infrastrutture per preparare Roma a ospitare il prossimo Giubileo.

L'incontro si è svolto nell'ambito dell'iniziativa del Ministro Salvini di trasformare il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel “ministero dei sindaci”, cioè un ministero aperto ai primi cittadini di tutta Italia per ascoltare le istanze e le necessità dei Comuni da loro amministrati.