Metro C, inaugurato il cantiere in piazza Venezia. Ci vorranno dieci anni

Il sindaco Gualtieri, insieme al ministro Salvini e all'assessore Patanè hanno inaugurato il cantiere della stazione della metro C di piazza Venezia: i lavori dureranno dieci anni.

Si tratta infatti di una stazione particolare, una delle più iconiche ma anche una delle più complicate da progettare. Rispetto al costo medio di 100-150 milioni, questa ne costerà ben 700. Oltre ad essere una stazione, sarà anche un polo museale in cui i cittadini potranno vedere cosa c'è al di sotto del livello stradale in piazza Venezia e che ospiterà tutti i reperti che verranno trovati durante le operazioni di scavo. La stazione avrà un'estensione totale di 4500 metri quadri e arriverà a una profondità di 45 metri con uno sviluppo su 8 livelli. Avrà tre ingressi, rivolti alle tre aree museali che circondano la piazza cioè i Fori Imperiali e l'Ateneo di Adriano, Vittoriano e il sistema piazza Venezia, senza contare un collegamento diretto con l'area di Palazzo Venezia.

“La stazione sarà finita insieme a tutta la linea”

“Grazie al finanziamento integrale - ha spiegato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri - che abbiamo ottenuto nella legge di bilancio, potremmo partire in contemporanea a scavare tutta la linea. Nell'arco di tempo di questa stazione potremmo concludere tutta la linea C. È una sfida ma credo che Roma l'Italia non debbano avere paura dei cantieri e delle grandi opere”. Secondo il progetto, la linea C dovrebbe avere 29 stazioni. Attualmente 22 sono già in funzione, 3 sono in costruzione (piazza Venezia stessa, Porta Metronia e Colosseo) e 4 sono in progettazione. “Puntiamo a concludere i lavori anche prima, entro 8 anni”.

“Tra 8 e 10, facciamo 9 - ha chiosato ironico il Ministro Salvini - visto che la piazza sarà chiusa per tanto tempo mettici in condizione di lavorare e di girare per Roma durante il periodo dei lavori”.