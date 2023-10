Metro Roma, l'incubo di Giuseppe: "Io, disabile lasciato sotto al sole 2 ore"

Due ore sotto al sole in attesa di un addetto di stazione. Alla fermata Lepanto della metro A. Per Giuseppe, un disabile di Napoli, i trasporti di Roma sono un vero incubo. In un video che TUTraP-APS ha pubblicato su Twitter la sua denuncia choc.

"Non è solo solidarietà con Giuseppe ma denuncia di una grave forma di emarginazione. È solo il primo passo degli impegni dell'Associazione dalla parte degli Utenti del trasporto pubblico", promettono in un post.

La denuncia in un video

Il racconto è di quelli che fanno venire i brividi. Che fanno crescere la rabbia verso una città troppo spesso indifferente ai problemi di persone diversamente abili. Ecco allora che spostarsi, per chi come Giuseppe è su una sedia a rotelle, è impossibile. "Ero a Lepanto e dovevo scendere in stazione - racconta - gli ascensori era tutti fuori uso allora ho suonato il campanello per avvisare e chiamare gli addetti di stazione. Nessuno mi ha risposto. Gli altri passeggeri mi hanno detto che erano scesi ad avvisare il personale Atac e sono stati presi a male parole".

Incubo Termini

Anche a Termini la situazione non cambia: "Qua è tutto fuori uso - tuona Giuseppe - e questa Amministrazione vorrebbe affrontare così il Giubileo tra un anno e mezzo? Ma si rendono conto di quanti pellegrini in carrozzina arriveranno?".

La protesta da Gualtieri

Giuseppe non vuole far passare la sua disavventura impunita e promette che nei prossimi giorni sarà in Campidoglio per parlare con il sindaco di Roma: "Deve sapere cosa accade nella sua Roma, non è possibile che una persona con un handicap sia lasciata a 30 gradi sotto al sole senza un aiuto o un assistenza che è un diritto". Chissà se in Campidoglio gli ascensori funzioneranno per lui...