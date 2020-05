Metro Roma, la stazione Barberini riapre anche in entrata: lavori finiti

Metro Roma, la stazione Barberini riapre anche in entrata: dopo oltre un anno dal guasto alle scale mobili, da venerdì 15 maggio la fermata della Metro A sarà fruibile ai passeggeri anche in accesso.

La rottura nel mese di marzo 2019 di un impianto, e i successivi lavori avevano portato ad una chiusura di 11 mesi, con la fermata riaperta solo in uscita a febbraio scorso.

La riapertura spiega Atac tiene conto degli ultimi provvedimenti normativi sull'emergenza sanitaria emanati dal Governo, nonché dei flussi massimi di passeggeri stabiliti dalle norme regionali. Nella stazione saranno in funzione quattro scale sulle sei presenti, due per l'ingresso e due per l'uscita.