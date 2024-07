Metro Roma, presentati i nuovi treni Hitachi Rail per le linee A, B e B1

Sono stati presentati a Roma i nuovi treni che, a partire dal 2025, circoleranno sui binari della Linea A, B e B1 della metropolitana. Entro aprile 2026 saranno consegnati 14 treni, otto dei quali nel corso del prossimo anno. In tutto, l’accordo quadro prevede la fornitura di 30 treni.

Lo rende noto Hitachi Rail in un comunicato precisando che si tratta di convogli di nuova generazione che consentiranno di rinnovare e abbassare l'età media della flotta circolante sulle linee della metro della Capitale.

Basso consumo

Inoltre, i treni consentiranno una riduzione del consumo di energia di circa il 10% rispetto al parco attualmente in uso sulle due linee. Questo risultato è reso possibile grazie al peso dei nuovi treni, ridotto del 5%, e alla maggiore efficienza della catena di trazione. L’utilizzo dell’alluminio è due volte vantaggioso, perché oltre alla maggiore leggerezza rispetto ad altre soluzioni, può essere riciclato alla fine della vita del prodotto, facendone un componente intrinsecamente sostenibile.

Sei carrozze

I nuovi convogli sono costituiti da 6 carrozze, tutte comunicanti, hanno la guida bidirezionale e sono lunghi 106 metri. Ogni treno è dotato di 48 porte, 24 su ciascuna fiancata. La velocità operativa massima è di 80 chilometri orari. I posti a sedere sono 204. Quattro sono le postazioni per le sedie a rotelle. Ogni treno può trasportare 1204 persone. Nel corso della conferenza stampa tenuta dal Sindaco Roberto Gualtieri e dall'Assessore Patané, è stato proiettato un video in cui, oltre alla ricostruzione in computer grafica dei nuovi convogli, sono state riprese alcune sequenze della lavorazione delle carrozze, in corso di produzione negli stabilimenti Hitachi Rail di Reggio Calabria, dove vengono costruiti, tra gli altri, anche i treni destinati alla Linea 1 (rossa) e alla Linea 3 (gialla) della metropolitana di Milano.

Il Ceo

"Siamo soddisfatti di poter testimoniare lo stato di avanzamento dei lavori per i treni di Roma Capitale", commenta il Coo Hitachi Rail Group e Ceo Hitachi Rail Italia, Luca D’Aquila. "Consegneremo alla città di Roma treni che rendono l’esperienza di viaggio dei passeggeri migliore e più in linea con gli standard europei di questo tipo di servizio". In particolare, i nuovi treni sono dotati di impianto di condizionamento di ultima generazione e prevedono un miglioramento del confort acustico per chi è a bordo.