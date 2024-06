"Mi vuoi sposare?", il sì della vigilessa in servizio a Fontana di Trevi VIDEO

Martina ha detto sì davanti a centinaia di turisti che affollavano la Fontana di Trevi. Martina è il nome vero di un’agente in forza alla polizia locale di Roma Capitale che, proprio sul bordo della vasca della Fontana di Trevi mentre era in servizio, non ha dovuto compiere alcun lancio propiziatorio con le spalle rivolte all’acqua.

Perché il suo spasimante, a sorpresa, le ha chiesto direttamente di sposarlo.

Gesto romantico

Un gesto romantico che ha commosso i presenti. Il ragazzo ha tirato fuori l'anello, si è messo in ginocchio e le ha chiesto la fatidica frase "Mi vuoi sposare?". Al sì è scoppiato l'applauso dei presenti e un video che verrà ricordato per sempre dalla giovane pizzardona.

Lo scenario

Non poteva esserci scenario più suggestivo del monumento costruito all’inizio del 1700 su commissione di papa Clemente XII all’architetto Nicola Salvi per dare la giusta cornice a un rito che accomuna viaggiatori provenienti da tutto il mondo. Come è noto lo scelse anche Federico Fellini per girare le scene più iconiche del film Dolce Vita con il bagno notturno di Anita Ekberg e di Marcello Mastroianni.