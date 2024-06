Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì in lite, messo a ferro e fuoco un ristorante

Una lite furibona, da film visti i protagonisti: Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì hanno messo a ferro e fuoco un ristorante di piazza Albania. Spintoni, urla, piatti volavano, sedie che cadevano, camerieri che tentavano di placare l'ira dei due. Il tutto sotto gli occhi del figlio della coppia, ormai in fase di divorzio.

Alla fine sono dovuti intervenire i Carabinieri.

La Ramazzotti col nuovo compagno

Intorno alle dieci di sera l’attrice era a cena con il nuovo compagno Pallitto e la figlia di undici anni. I tre erano seduti in uno spazio appartato all’esterno del ristorante lungo viale Aventino quando è passato il regista insieme alla figlia maggiore, avuta dal precedente matrimonio, e al figlio 14enne della ex coppia. La miccia si è accesa in pochi secondi tra i coniugi che sono in fase di separazione e proprio all’imminente divorzio sarebbe legata la discussione.

La rissa

I toni in poche battute si sono alzati sempre di più. Il personal trainer sarebbe quindi intervenuto in favore della compagna rendendo però la situazione ancora più tesa. Per oltre venti minuti la coppia ha dato in escandescenza mentre gli altri clienti si allontanavano dal ristorante e il titolare tentava, invano, di riportare la pace in famiglia. Solo quando sono arrivati i carabinieri e i genitori dell’attrice i toni si sono calmati.

La Ramazzotti si è sentita male

I sanitari del 118 avrebbero invece soccorso l’attrice che per la violenta lite sarebbe stata colta da malore. Solo intorno alle 23 a piazza Albania è tornata la calma. Quando la coppia di ex coniugi si è allontanata, separatamente, dal locale. Quando è tornata la calma la coppia si è scusata col proprietario e hanno risarcito i danni provocati.