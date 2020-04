Michele Crisostomo, avvocato di fama internazionale, nuovo presidente Enel

Il 21 aprile 2020 la notizia della presentazione delle liste per il rinnovo degli organi sociali di Enel, da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ora la nomina. Il nuovo presidente Enel è Michele Crisostomo. Subentra a Patrizia Grieco che viene promossa alla presidenza del Monte dei Paschi.

CHI È il nuovo top manager Enel

Classe 1972, Michele Alberto Fabiano Crisostomo è un avvocato, socio fondatore dello Studio Legale RCCD. Specializzato nell’assistenza a banche ed assicurazioni, dopo anni nello studio legale Clifford Chance in qualità di Partner e un’esperienza alla Consob, Divisione Intermediari di Milano, nel 2009 ha fondato lo Studio Legale Riolo Calderaro Crisostomo e Associati (RCCD) ad oggi riconosciuto come uno degli spinoff di maggior successo nel settore del mercato dei capitali, che in Italia è da sempre appannaggio delle law firm internazionali.

Una carriera al top, confermata anche dai premi ricevuti nel 2008 e nel 2010 come professionista dell’anno Capital Markets dei TopLegal Awards e dalla nomina nella TopLegal Industry Awards Etica e integrated governance di Milano, la lista dei 50 «Avvocati d’affari leader di domani», nonché dal massimo ranking nelle riviste internazionali di settore.

Grazie alla sua esperienza nelle operazioni straordinarie, dalle operazioni più complesse di capital markets, all’M&A e ad alcuni contenziosi specialistici, Michele Crisostomo ha acquisito importanti abilità nella gestione di questioni relative a società quotate o regolamentate. Nel tempo ha gestito clienti nazionali ed internazionali del calibro di Intesa Sanpaolo, UniCredit, Generali, Mediobanca, Jp Morgan, Goldman Sachs e Morgan Stanley. E’ stato anche consigliere di amministrazione di Ansaldo STS S.p.A. negli anni 2017 e 2018.