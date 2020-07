Migrante impazzito blocca il traffico con i monopattini: caos a Termini

Migrante impazzito blocca il traffico con i monopattini elettrici in sharing: esplode il caos alla stazione Termini, angolo via Giolitti. Colonne di bus, auto e moto tutti in fila vista la “barriera” creata dal giovane: il video della bravata, con annesso sottofondo di sinfonia di clacson, diventa virale sui social.

A postare online il video è stato il sito “Welcome to Favelas”, famoso per divulgare le immagini del degrado di Roma, nel pomeriggio di martedì. L’uomo viene ripreso mentre blocca la circolazione delle automobili e della corsia riservata ai mezzi pubblici con gli ormai famosi monopattini in sharing, lanciati a terra e posizionati sulle strisce pedonali per frenare il pesantissimo traffico del centro della Capitale.

Il ragazzo ha poi iniziato ad inviare contro la gente che suonava il clacson ed urlava di liberare il passaggio, per poi iniziare anche a chiedere i documenti ai singoli conducenti delle vetture.

Le macchine che sono riuscite a oltrepassare il blocco, hanno visto scatenarsi la rabbia del migrante con pugni sulla carrozzeria: nel video di Welcome to Favelas si vede il migrante colpire con un pugno un autobus dell’Atac.

Sconosciute le motivazioni del gesto: la calma è stata riportata solamente dopo 10 minutini, ovvero quando sono intervenute le forze dell'ordine chiamate dai romani incolonnati nel traffico.