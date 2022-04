Miguel Gotor, l'ariete della cultura. le carte: “Attenzione ai passi falsi”

La cultura, a Roma, il sindaco Gualtieri l’ha affidata a Miguel Gotor. Un Ariete, perché nato il 18 aprile 1971, Gotor prende in mano quest’assessorato con idee ben precise, anche se non sempre condivise da tutti.

Le carte gli consigliano di procedere con calma perché, nonostante abbia il vento è in poppa, c’è in lui una voglia di rivalsa che potrebbe fargli fare dei passi falsi. Curare questo assessorato è una grande possibilità per Miguel Gotor, ma deve saper camminare al passo con gli altri, senza desertificare la sua squadra. Qualsiasi idea, per essere vincente, deve essere capita e condivisa se non da tutti, da molti.

Guai ad imporre solo le proprie idee

La stesa di carte per l’assessore alla Cultura, si apre con una sorta di narrazione che pone, in più punti, l’accento sul fatto che per la sua vita professionale, ma non solo per quella, finalmente finisce un periodo a dir poco impegnativo per lasciar spazio ad un altro dove inizierà a raccogliere i frutti del lavoro fatto. Lui affronta questo nuovo mansione con delle idee molto personali che hanno però l’handicap di apparire determinanti e vincenti, solo a lui. Questo non vuol dire che siano sbagliate ma, dalle carte viene consigliato di non imporle, e di non procedere come uno schiaccia sassi. Bisogna sapersi raccordare nonostante l’entusiasmo a momenti faccia provare a Gotor quasi un’ebrezza antica, quella di quando, ben più giovane, si sentiva il mondo a portata di mano. E’ proprio questa ebrezza il nemico da combattere ora, perché sotto la sua spinta è più facile che ci si facciano nemici piuttosto che amici.

Va invece colta questa nuova incredibile possibilità che il destino torna a offrirle, assessore Gotor, forse a distanza di un decennio, e questa volta conviene prenderla al volo perché, da quanto mi dicono le mie napoletane, nel tempo non ci saranno altre occasioni così importanti se lei non inizia a cogliere quelle giuste, ora. Vediamo però cosa succede se invece si dimostrerà pronto a prendere ciò che le è stato riservato. Sicuramente vedo altre novità nella sua sfera lavorativa e nuovi successi che finalmente premieranno tutto ciò che sembrava non essere stato finora pienamente compreso e riconosciuto.

Il self control è di rigore

Altro avvertimento: tutto questo non arriverà così d’improvviso, come una pioggerellina di primavera, ma sarà richiesto impegno, dedizione e, le carte tornano a ripetermelo, molto self control. Anzi mi aggiungono che il self control che dovrà mettere in campo dovrà pian piano portarla, assessore Gotor a trasformare radicalmente l’atteggiamento che lei ha verso il lavoro. Il cambiamento che le consigliano di fare, e me lo ripetono con carte sempre più chiare, è quello di lasciarsi alle spalle certi atteggiamenti per assumerne di nuovi che le daranno la possibilità di continuare a esprimere le sue idee sul lavoro, ma di essere però seguito anche quando la sua voce sembra essere veramente fuori dal coro.

Mi permetta in conclusione di fare un piccolo accenno alla sua sfera sentimentale. Mi sembra infatti di vedere che l’origine di ogni suo cambiamento nascerà da una pace ritrovata proprio in quest’ambito. Non voglio certo addentrarmi nelle sue cose ma, non fosse altro che per la stanchezza, l’amore in generale, nella sua vita, stava richiedendo, a viva voce, più attenzioni e un minimo di quiete. Ora arriva un vero e proprio rinnovamento e questo porterà una calma interiore sulla quale sarà possibile costruire quel nuovo che le hanno pronosticato le carte.

