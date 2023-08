Milanese in trasferta a Roma ruba 10 litri di olio: “Volevo rivenderlo”

Dieci bottiglie d’olio per un valore complessivo di 93 euro. È questo il ‘bottino’ di un tentato furto avvenuto in un supermercato di Roma da parte di un 38enne milanese che, al tribunale, ha dichiarato di averlo fatto “per rivenderlo e comprare da mangiare”. È accaduto nella giornata di domenica.

Ad accorgersi dell’atteggiamento sospetto dell’uomo è stato il vigilante del supermarket. Il 38enne, con un grande zaino sulle spalle, si è avvicinato alla cassa del supermercato e ha acquistato una birra, forse pensando di passare inosservato. Non aveva fatto tuttavia i conti con il metal detector, che ha iniziato a suonare mentre l’uomo si dirigeva all’uscita. Nello zaino aveva infatti dieci bottiglie d’olio che non aveva pagato e che sono state riconsegnate al supermercato perfettamente integre. È stato bloccato e sul posto è intervenuta la polizia.

"Fino a luglio ho lavorato come muratore"

Il 38enne, questa mattina, è stato accompagnato nelle aule del tribunale capitolino. “Fino ai primi giorni di luglio ho lavorato come muratore nel quartiere Montemario, adesso sono disoccupato e dormo in strada - ha detto l’uomo al giudice - l’ho fatto per fame, le avrei potute rivendere a un pizzaiolo, e con quei soldi avrei comprato un po’ da mangiare”. L’uomo è stato rimesso in libertà. Il furto è stato riqualificato nella forma del tentativo, motivo per cui non è stato possibile disporre la convalida dell’arresto.