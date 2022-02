Militari a tempo di musica, Radio Esercito disponibile in streaming e su app

Radio Esercito, la web radio dei militari, esce dalle caserme e partecipa a eventi. L'emittente ha trasmesso anche da Casa Sanremo in occasione del Festival della musica italiana.

E’ dal giugno del 2019 che Radio Esercito “marcia” a fianco degli ascoltatori che, sempre più numerosi, si collegano in streaming dal sito www.esercito.difesa.it.

Una radio per avvicinare gli uomini in divisa

Un’ esperienza nuova per la Forza Armata che ha deciso di scommettere su un mezzo rapido, flessibile e facilmente integrabile con le altre strategie comunicative messe in campo per avvicinare gli uomini e le donne in divisa alla società civile. L’editore dell’emittente web che trasmette dal 28° Reggimento “Pavia” di Pesaro, è lo Stato Maggiore Esercito. A dare vita al progetto è stato l’Ufficio Pubblica Informazione e Comunicazione dove risiedono tuttora la direzione e la redazione radiofonica.

In diretta sul web

Dopo una fase di sperimentazione in cui le trasmissioni sono state diffuse soltanto sulla rete interna della Forza Armata, la radio è approdata ufficialmente sul web e si è aperta al pubblico offrendosi ad una comunicazione sempre più aperta, social, fluida e diretta ai giovani gestita, dagli studi di registrazione, esclusivamente da speaker e redattori in divisa.

Radio Esercito a Casa Sanremo

Oggi, Radio Esercito è una realtà affermata che dal 2021 esce anche dalla caserma per prendere parte ad eventi di forte richiamo come la Partita del Cuore a Torino, Rimini Wellness, Fiera Cavalli e Motor Bike Expo a Verona, Pitti Uomo a Firenze, ed ora anche il Festival della canzone italiana, dove ha trasmesso in diretta da Casa Sanremo. Le interviste ai cantanti e agli ospiti che hanno preso parte alla manifestazione più importante del panorama musicale italiano si sono integrate con la programmazione ordinaria di Radio Esercito che ogni giorno propone un palinsesto fatto di news e spazi informativi relativi al mondo militare, interviste e interventi di personaggi del mondo della cultura, dello spettacolo e dello sport, ospiti delle rubriche “Radio Chat” e “Special Guest”, nonché di giornalisti, nello spazio “Giornalisti di trincea”.

Come e dove ascoltarla

Radio Esercito trasmette in streaming sul sito www.esercito.difesa.it e sulle principali app e piattaforme di agglomerazione di radio, modalità che la rendono facilmente raggiungibile dagli ascoltatori anche attraverso i dispositivi mobili. Il palinsesto, inoltre, è amplificato attraverso una pagina Instagram dedicata, ricca di contenuti sempre nuovi e raggiungibile al link: https://instagram.com/radioesercito?utm_medium=copy_link.