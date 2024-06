Minacce al portavoce del partito gay: denunciati due ragazzi di 20 anni

Sono stati rintracciati e denunciati i due ragazzi che il 31 maggio scorso, nelle vicinanze del Gay center in via Alessandro Volta, in zona Testaccio, minacciarono, aggredirono e insultarono Fabrizio Marrazzo, portavoce del partito Gay Lgbt+. Entrambi romani di 21 e 22 anni, sono stati riconosciuti grazie alla prontezza della vittima, riuscito a fotografare la macchina a bordo della quale si trovavano.

Devono rispondere ora di ingiurie e minacce aggravate.

Le parole di Marrazzo

"Proprio oggi ho fatto il riconoscimento del secondo ragazzo, quello che materialmente mi ha aggredito. E' importante che le forze dell'ordine si siano mosse in tempi così rapidi, ora mi auguro che la Procura li rinvii a giudizio il più presto possibile,perché sia chiaro che non c'è libertà di aggredire le persone semplicemente perché gay o lesbiche". Lo dice all'Adnkronos Fabrizio Marrazzo, portavoce del partito Gay Lgbt+, commentando la denuncia dei due ventenni che il 31 maggio scorso lo insultarono e aggredirono dopo il rimprovero a uno dei due, sorpreso a urinare sul muro arcobaleno a Testaccio.

La delibera in Comune

"Oggi è stata depositata in Comune una delibera che prevede la sanzione di 500 euro per chiunque commetta azioni discriminatorie nei confronti degli omosessuali - continua - una azione concreta cui mi auguro tutte le forze, di opposizione e maggioranza, possano aderire, in linea con altri comuni italiani".