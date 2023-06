Minacce contro un 90enne disabile: “Dammi 100mila euro”. Arrestato un 26enne

Un 26enne di origini macedoni è stato arrestato per aver vessato e minacciato un 90enne disabile e suo figlio, pretendendo che gli dessero la cifra enorme di 100mila euro.

Il 26enne esigeva questa cifra per un non meglio precisato risarcimento. Per farsi dare questo denaro aveva cominciato perseguitare l'anziano e il figlio. Il 26enne li minacciava o di danneggiamenti, se non gli avessero corrisposto la cifra. Esasperati il 90enne e suo figlio si sono rivolti ai Carabinieri del Divino Amore.

L'intervento dei Carabinieri e l'arresto

I militari sono subito arrivati a casa dell'anziano e si sono appostati in attesa dell'arrivo del 26enne. Il macedone stava arrivando per ritirare l'assegno contenente il denaro che aveva richiesto. Bloccato dai Carabinieri, l'uomo stato identificato e condotto in caserma. L'arresto per estorsione aggravata è stato convalidato.