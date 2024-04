Minacce dei laziali a Christian Raimo: esplode il caso a colpi di "mi piace"

Gli ultras Lazio di estrema destra prima della partita di sabato 30 marzo sera Lazio-Juventus hanno srotolato uno striscione con minacce dirette a Christian Raimo: "Raimo maiale…quando te pare". A far discutere è stato il commento dello scrittore a difesa di Ilaria Salis, la docente trentanovenne milanese, in prigione da 13 mesi in Ungheria, con l'accusa di aver aggredito alcuni militanti di estrema destra.

Ma il problema e la polemica sono stati i 5000 like che il post con la foto dello striscione, tra cui spicca quello di Federico Palmaroli, il creatore delle Frasi di Osho. Ne è nata una bagarre social senza precedenti.

I fatti

Ospite a La7, chiamato a rispondere sul caso di Ilaria Salis, Raimo ha detto: "Cosa bisogna fare con i neonazisti? Per me bisogna picchiarli". Un commento che ha provocato gelo in studio e rispetto al quale David Parenzo e Laura Boldrini hanno preso subito le distanze: "Non si picchia nessuno". Parenzo ha aggiunto: "Nessuno era mai arrivato a dire in diretta televisiva io insegno agli studenti a picchiare i neonazisti, questo non si può dire". Un pensiero quello espresso ad alta voce che, Raimo ha chiarito subito dopo, "è una provocazione. Ai miei studenti insegno che la democrazia è nata dal momento in cui c'è stata un opposizione seria al nazismo".

La destra all'attacco

Le parole di Christian Raimo sul caso di Ilaria Salis hanno fatto discutere anche gli utenti sui social network, che hanno espresso la loro. La destra va all'attacco, tra i commenti c'è anche quello dell'ex sottosegretario all’Istruzione Rossano Sasso, che ha annunciato un’interrogazione parlamentare: "Questo signore cerca visibilità e meriterebbe solo indifferenza. Ma oggi ho scoperto che è un docente e che in classe istigherebbe alla violenza. Se inciti alla violenza non puoi insegnare, caro collega della Salis. Interrogazione in arrivo per tale ‘insegnante’". Altri utenti hanno chiesto sulla vicenda l'intervento del ministro Valditara.

I like al post

Intanto Raimo denuncia che la foto dello striscione degli ultras laziali ha avuto ben 5mila like, tra cui anche quello di Federico Palmaroli l'ideatore delle frasi di Osho. E si paragona pure, lui che è un pro-Palestina convinto, agli ebrei perseguitati dai nazisti: “Sta roba del maiale dev’essere una citazione dei giornaletti nazisti degli anni ’30 che davano del porco, Judensau, agli ebrei”. In definitiva il docente appare un po’ in difficoltà: anziché cercare neonazisti da picchiare ora sembra essere in cerca di solidarietà, per non essere lambito dall’incendio lessicale che lui stesso ha voluto far propagare.

Chi è Cristian Raimo

Christian Raimo (Roma, 9 giugno 1975) è uno scrittore, traduttore e insegnante italiano. Consegue nel 1993 la maturità classica presso il liceo "Orazio" di Roma. Si laurea con lode nel 2002 in filosofia all'Università di Roma "La Sapienza" con una tesi in Filosofia della Religione dal titolo “Dalla contestazione del cogito al sé come un altro. La questione dell’identità in Paul Ricœur”. Nel 2008 consegue l'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di filosofia e storia con le SSIS, disciplina che ha insegnato in diversi licei romani e nel 2012 ha superato il concorso ed è entrato in ruolo lo stesso anno. Ha lavorato e scritto per il cinema, la radio e la televisione. Ha fatto cabaret con un gruppo denominato I cavalieri del Tiè.

Chi è Federico Palmaroli

Federico Palmaroli nasce a Roma nel 1973. Di formazione umanistica, matura fin dall’adolescenza un vivo interesse per la tradizione popolare romana. Insofferente, goliardico, non allineato e grande appassionato di Futurismo. Un “buffone distinto”, per dirla alla Petrolini. Collabora con testate giornalistiche, programmi radiofonici e tv, tra questi ultimi a “Porta a Porta” su Rai1 riassume i fatti del giorno con le sue vignette satiriche. È il creatore e unico autore delle pagine social “ #lepiubellefrasidiosho “. Ha pubblicato “Se, ciao core” (Magic Press), “Vedi de fa poco ‘o spiritoso” (Rizzoli) e “Carcola che ve sfonno” (Rizzoli) tutti divenuti in breve tempo casi editoriali.