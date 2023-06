Minaccia delle prostitute trans sulla Palmiro Togliatti: arrestato un 43enne

Un 43enne romano è stato arrestato dai Carabinieri dopo aver minacciato e aggredito delle prostitute transessuali in piazza Pino Pascali, lungo la Palmiro Togliatti.

L'uomo pretendeva che gli pagassero una specie di pizzo per poter lavorare in quella zona. Per il 43enne è scattato l'arresto. Il Gip ha disposto gli arresti domiciliari: l'uomo è gravemente indiziato dei reati di tentata estorsione e porto di armi o oggetti per offendere.

"Se vuoi lavorare qui mi devi pagare"

Passando con la sua auto, l'uomo si è avvicinato alla prostituta, una transessuale brasiliana di 40 anni, e ha cominciato a minacciarla, brandendo un taglierino e un pezzo di vetro. Pretendeva un pagamento in cambio della possibilità di continuare a prostituirsi in piazza Pino Pascali. La trans ha cercato più volte di allontanarlo finché non ha cercato di scappare lei. L'uomo l'ha inseguito con l'auto e l'ha anche speronata. Da lontano la brasiliana ha visto il 43enne infastidire anche due colleghe, altre due trans brasiliane di 35 e 36 anni, che si trovavano in quella piazza.

L'intervento dei Carabinieri

La prostituta è scappata arrivando sulla Prenestina. Lì ha visto una pattuglia dei Carabinieri e ha riferito quanto era accaduto. I militari sono subito intervenuti in piazza Pino Pascale e hanno trovato l'uomo. Il 43enne era in stato alterato, forse per aver ingerito dell'alcol o altre sostanze. I Carabinieri lo hanno fermato e hanno perquisito la sua auto, trovandovi un cacciavite, un coccio di vetro tagliente e anche un coltello a serramanico lungo 17 centimetri. L'uomo è per questo stato arrestato.