Minaccia la compagna, i Carabinieri ascoltano e registrano: arrestato un uomo

Un uomo di 40 anni è stato arrestato dai Carabinieri per aver minacciato e picchiato la compagna convivente e suo figlio. I militari, durante la chiamata da parte della donna, hanno potuto ascoltare e registrare le minacce che l'uomo le stava rivolgendo.

Il fatto è accaduto a Nettuno, la sera del 26 febbraio. La donna ha chiamato in lacrime il 112, riferendo delle minacce e delle percosse che l'uomo le stava infliggendo. I militari le hanno consigliato di restare in linea, dando così il tempo a una pattuglia di raggiungere l'abitazione. All'arrivo sul posto, i Carabinieri hanno trovato la casa in disordine. La donna era ancora in lacrime, mentre suo figlio si era chiuso in camera, spaventato da quello che era accaduto. I militari hanno preso in custodia il 40enne, alterato dall'alcool, e lo hanno condotto in caserma.

Le violenze duravano da anni

I militari hanno sentito la donna che gli raccontato delle violenze subite da parte dell'uomo. Da quando era cominciata la loro relazione, nel 2007, l'uomo l'aveva più volte minacciata e picchiata. Le aggressioni alcune volte erano state rivolte anche al figlio.

Per tutte queste ragioni, l'uomo è stato arrestato e condotto in carcere, a disposizione dell'autorità giudiziaria.