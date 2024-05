Minori senza regole, a Roma crescono gli arresti baby per rapina: +11,46%

Il numero di segnalazioni di minori denunciati o arrestati nella città metropolitana di Roma ha raggiunto due picchi positivi nel 2014 (2.792 casi) e nel 2016 (2.923 casi) e non subisce variazioni significative negli anni successivi: tra il 2022 e il 2023, infatti, si registra un lievissimo decremento (-1,98%).

Nel biennio 2022-2023, il numero di segnalazioni dei minori stranieri denunciati o arrestati è lievemente superiore in valore assoluto a quello relativo ai minori italiani.

Il rapporto

Tra l’anno 2022 e il 2023, il numero delle segnalazioni di minori denunciati o arrestati per rapina ha subito un incremento dell’11,46%, a fronte di un decremento del -12,93% per quelle relative al furto. E' quanto emerge dal report 'Criminalità minorile e gang giovanili' realizzato dal Servizio Analisi Criminale della Direzione centrale della polizia criminale (Dipartimento della pubblica sicurezza).

Calano le estorsioni

Sono in diminuzione le segnalazioni per il reato di estorsione. Tra l’anno 2022 e il 2023, subiscono un decremento le segnalazioni di minori denunciati o arrestati per lesioni dolose (-19,46%) e minaccia (-23,08%); non subiscono variazioni significative le segnalazioni relative ai reati di percosse e rissa.

Gli stranieri

Il numero di minori stranieri denunciati o arrestati per danneggiamento è superiore alle segnalazioni di minori italiani esclusivamente nell’anno 2023. Il numero di segnalazioni di minori denunciati o arrestati per violenza sessuale ha un andamento irregolare lungo l’arco temporale analizzato.