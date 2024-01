Mobilità, al via il tavolo di confronto sulla tranvia Termini-Vaticano-Aurelio

"Partirà giovedì 25 gennaio, alle ore 15:30, presso la Sala Monsignor Luigi Di Liegro di Palazzo Valentini, il Tavolo di Consultazione, coordinato dall'Architetto Claudio Cipollini, sulla realizzazione della tranvia Termini-Vaticano-Aurelio".

Lo dichiara in una nota l'assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè.

Opera strategica

"Considerata l'importanza strategica dell'opera – aggiunge – preso atto delle prime osservazioni emerse all'approssimarsi della fase realizzativa e al fine di migliorare e ottimizzare l'intervento, abbiamo valutato l'opportunità di aprire un Tavolo di Consultazione per consentire così alle cittadine, ai cittadini e a tutti gli interessati di esprimere le loro considerazioni e ai progettisti di avere nuovi e condivisi spunti progettuali". Il Tavolo di Consultazione - spiega la nota - prevede un totale di 5 incontri sul territorio e ha l'obiettivo di coordinare al meglio l'ascolto di considerazioni, proposte, attenzioni da parte della cittadinanza per ottenere un progetto ottimale di linea tranviaria dalla stazione Termini a Piazza dei Giureconsulti".

Il Tavolo

"Al Tavolo parteciperanno, tra gli altri, la commissaria straordinaria di governo, Maria Lucia Conti, i dirigenti e i funzionari di Roma Capitale, i tecnici e gli esperti di Roma Servizi per la Mobilità che hanno redatto il progetto di fattibilità.La consultazione - sottolinea la nota - è mirata ad ascoltare tutte le proposte migliorative da parte di cittadini, lavoratori, imprese, artigiani e commercianti, istituzioni e organismi vari pubblici e privati, esperti e tecnici coinvolti e interessati dalla realizzazione della linea; analizzare e discutere insieme tali proposte; contribuire in maniera attiva alla redazione del progetto definitivo che verrà sottoposto alla Conferenza dei Servizi per l'iter approvativo, per poi passare alla progettazione esecutiva di dettaglio e alla realizzazione delle opere. I 5 incontri del Tavolo di Consultazione si terranno presso la Sala "Mons. Luigi Di Liegro", Palazzo Valentini - Via Quattro Novembre, 119/a nelle seguenti date: 25 gennaio dalle 15.00 alle 18.00; 1 febbraio dalle 10.30 alle 13.30; 8 febbraio dalle 10.30 alle 13.30; 15 febbraio dalle 10.30 alle 13.30; 22 febbraio dalle 10.30 alle 13.30. Per tutti i dettagli e le ulteriori informazioni - conclude la nota - per registrarsi e partecipare al Tavolo, è attivo il sito dedicato.