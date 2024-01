Mobilità elettrica, il dramma dell'architetta: tra colonnine rotte e disagi

Si chiama Mercedes ma ha grossi problemi con la sua Smart elettrica. L'architetta Mercedes Nardone ha affidato a Tic Toc il suo personale sfogo contro la mobilità elettrica. Difficoltà con le colonnine, ricariche lente, problemi con l'App e coi cavi di ricarica.

Un racconto a metà strada tra il dramma e la commedia fantozziana.

Disavventure elettriche

La giovane architetta, trasferita per lavoro in Sardegna, ha rischiato di rimanere a piedi proprio per a mancanza di colonnine di ricarica. "Inizialmente - racconta nel video - quando ero a Roma le colonnine sorgevano a ogni angolo. Poi col tempo la situazione è cambiata e man mano mi sono disinnamorata di una mobilità ecologica che, idealmente, poteva essere un toccasano per l'ambiente. Arrivata in Sardegna ho testato che con la Smart è un po' difficile ricaricare. Da casa è impossibile ma stiamo cercando di risolvere il problema".

Niente scenate

Dopo aver vagato ore alla ricerca di una ricarica in terra sarda ha trovato un punto charge. "Ma non fast - spiega - perché la mia Smart potrebbe ricevere energia anche 22 kw, qua al massimo si arriva a 11. Il che significa tempi lunghissimi di ricarica, ma almeno non resto a piedi". Alla fine, con una calma serafica, ha deciso di lasciare l'auto in carica e di fare una passeggiata nella spiaggia del principe. Almeno una bella che riempie il cuore e l'anima l'ha trovata: "Molto più facile costruire che ricaricare un'auto elettrica", il commento laconico.