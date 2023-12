Molestato in piazza ai Castelli romani: paura per lo scrittore Aurelio Picca

Lo scrittore Aurelio Picca molestato la vigilia di Natale. A raccontarlo sul magazine MOW (mowmag.com) è proprio la vittima della violenza, da parte di un uomo, a Velletri lo scorso 24 dicembre.

Secondo quanto riferisce lo scrittore, classe 1957, sulle pagine della testata giornalistica lifestyle di AM Network, intorno a metà pomeriggio si trovava nelle vicinanze di Piazza del Mercato.

Il racconto

"Dopo una breve conversazione, questo signore ha fatto due passi verso di me e, per prima cosa, mi ha strizzato i genitali con una sua mano e poi li ha tirati violentemente - specifica su MOW lo scrittore - devo ammettere che mi ha fatto molto male”. Picca prosegue raccontando che è rimasto stupito per la motivazione che l'uomo molesto gli ha illustrato: “Mi ha preso in un momento in cui non gli stavo dando nemmeno retta. Dopo avermi colpito in quel modo ha detto che, se avessi voluto, lui avrebbe potuto soddisfarmi sessualmente... quando ho capito cosa stava succedendo l’ho mandato a fare in cul*”.

Ai Castelli romani

Il sessantaseienne scrittore racconta che il molesto uomo della piccola cittadina laziale si è allontanato lasciandolo in preda ai dolori: “sono una persona piuttosto ipocondriaca, per cui di corsa ho raggiunto la macchina e ho chiamato il mio medico di fiducia e l’urologo. Fortunatamente il dottore mi ha rassicurato e non ho riportato danni, ma pensate che matti che ci sono in giro."