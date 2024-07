Molestie sulla studentessa, il prof sarà giudicato con rito abbreviato

Verrà giudicato con rito abbreviato il prossimo 15 ottobre il professore di un istituto paritario della Capitale, nella zona Nord, accusato dalla procura di Roma di violenzasessuale aggravata.

Un'accusa che, se accertata, è gravissima.

La ricostruzione

Secondo quanto ricostruito avrebbe molestato dieci alunne minorenni quando venivano chiamate alla cattedra durante le lezioni e gli episodi sarebbero avvenuti in classe tra il dicembre del 2022 e il maggio del 2023. Il professore, durante le indagini, è stato posto agli arresti domiciliari ed è tuttora interdetto dall'eserciziodella professione per 12 mesi. Nel procedimento, che si terrà in abbreviato come chiesto dai difensori del docente, si sono costituiti i genitori delle ragazzine che avrebbero subito molestie.