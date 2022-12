Molestò una ragazza minorenne nell'ascensore del metrò: arrestato un 22enne

Un 22enne di origini egiziane è stato arrestato per aver molestato una ragazza di 16 anni. La violenza è avvenuta nell'ascensore della fermata della Metro C di Centocelle.

I Carabinieri lo hanno rintracciato grazie anche alle telecamere di sorveglianza. Il fatto si è verificato ai primi di novembre.

La violenza

La minorenne si era presentata in caserma accompagnata dal padre. La giovane raccontò che l'uomo, approfittando del fatto che l'ascensore della stazione era molto affollato, l'aveva molestata e aveva anche cercato di baciarla. Quando poi l'ascensore è arrivato nell'atrio della stazione, lei è riuscita a divincolarsi e a scappare venendo inseguita dall'aggressore. Infine la ragazza è riuscita seminarlo nascondendosi in un autobus fermo.

Le indagini e l'arresto

Nel fare denunciare, la vittima è riuscita a fornire un'accurata descrizione dell'aggressore. I Carabinieri della Stazione di Tor Bella Monaca si sono subito attivati per rintracciare l'uomo. Grazie a una serie di accertamenti e alle riprese delle telecamere di sicurezza, i militari hanno trovato l'uomo nei pressi della fermata della Metro C di Torre Gaia. Si tratta di un 22enne di origini egiziane, incensurato e senza fissa dimora. In base ai gravi indizi di colpevolezza, i Carabinieri lo hanno arrestato e l'arresto è stato convalidato dal Gip. L'uomo è ora in custodia cautelare nel carcere di Regina Coeli ed è gravemente indiziato del reato di violenza sessuale.