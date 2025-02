Mondo Convenienza, non solo i guai con l'Antitrust. Rapinato il proprietario, presi soldi e Rolex d'oro

Rapinato in casa patron Mondo Convenienza, presi soldi e Rolex

Rapina, ieri sera alle 22, nella villa di Giovan Battista Carosi, proprietario di Mondo Convenienza, in via Colline dell’Argento a Civitavecchia. Un gruppo di sei persone, con volto travisato e armati di pistola, sono entrati nell'immobile dove l'imprenditore si trovava, insieme a un’altra persona.

L'uomo, sotto la minaccia dell’arma, ha dovuto consegnare circa 50 mila euro in contanti. Inoltre i malviventi hanno smurato una cassaforte contenente due Rolex d’oro e hanno portato via anche oggetti di pregio e argenteria per un valore ancora da quantificare. I due sono stati rinchiusi in una stanza mentre i rapinatori sono fuggiti. Sul caso indaga la polizia.