Mondo di Mezzo: Buzzi in carcere, Carminati non potrà tornare a Sacrofano

Gli effetti della sentenza di Cassazione su Mondo di Mezzo si abbattono su Salvatore Buzzi e Massimo Carminati: il primo è stato arrestato a Lamezia Terme, il secondo, invece non potrà più recarsi a Sacrofano da Roma.

La sentenza che impedisce a Massimo Carminati di lasciare Roma per rientrare nella casa di Sacrofano, è stata depositata poche ore dopo la pronuncia definitiva della Cassazione. I supremi giudici hanno dichiarato inammissibile il ricorso avanzato dall'ex Nar, condannato ieri in via definitiva a 10 anni di reclusione nel processo al 'Mondo di Mezzo'. Carminati in particolare, chiedeva ''di spostare il luogo previsto per l'obbligo di dimora'' perché l'attuale abitazione a Roma ''necessita di lavori di riparazione'' e il trasferimento a Sacrofano era motivato per poter stare vicino alla compagna ''gravemente ammalata''. Per i giudici della Cassazione però non ci sono le condizioni per accogliere il ricorso ''non essendo incorsa la Corte d'Appello in alcun vizio di legge e non ravvisandosi, nello specifico, il vizio di omessa o apparente motivazione'' si legge nella sentenza che risale a giugno scorso.