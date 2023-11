Mondo di mezzo, Gianni Alemanno ai servizi sociali. Sarà affidato a suor Paola

Il tribunale di Sorveglianza di Roma ha accolto l'istanza dell'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno di essere affidato ai servizi sociali dopo la condanna a un anno e dieci mesi per traffico di influenze in uno dei filoni dell'inchiesta "Mondo di mezzo".

Alemanno sarà affidato alla struttura Solidarietà e Speranza di Suor Paola.

La So.Spe di suor Paola

Uno spazio di 1200 mq in zona Bravetta che ospita in media circa 30 persone tra mamme e i loro piccoli. Dalla sua nascita nel villaggio tirato su da Suor Paola e dai suoi ragazzi hanno trovato accoglienza oltre 300 ragazze e 400 bambini. Una struttura nella quale la permanenza delle ospiti si protrae fino a quando esse non hanno trovato un inserimento nel mondo del lavoro ed hanno raggiunto una certa sicurezza sul piano economico.