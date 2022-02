Monica Vitti, venerdì e sabato la camera ardente in Campidoglio

La camera ardente per ricordare Monica Vitti, l'attrice romana scomparsa a 90 anni, si terrà in Campidoglio venerdì 4 dalle 10 alle 18 e sabato 5 dalle 10 alle 13. I funerali sabato pomeriggio.

Come successo per altri grandi artisti e personaggi importanti per la città di Roma, in Campidoglio sarà aperta la camera ardente per salutare, per l'ultima volta, l'attrice romana morta il 2 febbraio all'età di 90 anni. Diva e icona del cinema italiano, la notizia della sua scomparsa è stata data dal marito Roberto Russo tramite l'ex sindaco Walter Veltroni. Molti politici e figure istituzionali nella giornata di ieri hanno ricordato l'attrice che da 20 anni si era ritirata dalle scene.

Camera ardente e funerali

La camera ardente di Monica Vitti sarà aperta in Campidoglio presso la Sala della Protomoteca venerdì 4 febbraio dalle ore 10 alle ore 18 e sabato 5 febbraio dalle 10 alle 13.

Roma infine saluterà la sua diva con i funerali che si terranno a piazza del Popolo sabato alle 15.