Monopattini follia, il Centro diventa zona rossa: stop alla sosta selvaggia

Monopattini follia, il Centro diventa zona rossa: il Campidoglio ha predisposto delle nuove misure per limitare la sosta selvaggia dei “bolidi elettrici” in sharing.

L'uso della tecnologia geofencing consentirà agli utenti di visualizzare tramite l’app degli operatori sia le aree off limits sia gli spazi dove invece sarà consentita la sosta.

Tra le zone interessate dai divieti ci sono aree su piazza Venezia, piazza del Popolo, piazza Trilussa, via del Corso, piazza Navona e Colosseo, Fontana di Trevi e Pantheon. Nelle aree interdette al parcheggio non sarà possibile per l’utente terminare il noleggio. In generale sarà limitata la concentrazione dei monopattini in sharing nelle aree centrali e sarà imposto il rispetto di una distanza minima di 70 metri ogni 5 veicoli dello stesso operatore.

“Sono misure necessarie per far sì che tutti rispettino le regole e per rendere anche più semplice l'uso di questi mezzi. Obiettivo è mettere un freno alla sosta indisciplinata dei monopattini”, commenta la sindaca di Roma, Virginia Raggi. In base al considerevole utilizzo dei monopattini e delle bici in sharing il Comune sta definendo anche delle aree di sosta attrezzate con stalli riservati.

“Avendo uniformato i dati trasmessi dagli operatori, è in realizzazione anche una piattaforma unica di monitoraggio dei servizi di sharing attivi a Roma. Grazie a questa misura potremo monitorare e valutare il servizio degli operatori in base a dati precisi”, aggiunge l'assessore ai Trasporti Pietro Calabrese.