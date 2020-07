Monopattini follia, perde il controllo e cade: 83enne ricoverato all'Umberto I

L'ennesimo incidente a Roma su i monopattini elettrici ha come sfortunato protagonista un anziano di 83 anni. L'uomo sta viaggiando in viale Gabriele D'Annunzio, direzione Pincio, quando ha perso il controllo del mezzo a due ruote ed è finito a terra: l'uomo è stato ricoverato al Policlinico Umberto I in gravi condizioni.

Saranno le indagini della Polizia Locale di Roma Capitale del Gruppo Trevi ha determinare le cause dell'incidente: secondo una prima ipotesi, sarebbe stata una buca a far perdere il controllo del monopattino all'anziano. Altra ipotesi è quella della velocità del mezzo: secondo alcuni testimoni, l'uomo sembrava andasse ad una velocità molto più alta rispetto a quella a cui di norma viaggiano i mezzi elettrici a due ruote. Il monopattino, privato e non uno di quelli in sharing messi a disposizioni dei romani dal Comune, potrebbe essere stato modificato.