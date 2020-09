Roma

Martedì, 8 settembre 2020 - 16:22:00 Monopattini follia, perde il controllo e cade: ricoverato in codice rosso L'incidente in via Prenestina: il giovane, un 23enne del Bangladesh, trasportato in gravi condizioni dal 118 all'ospedale San Giovanni

(Fonte LaPresse) Monopattini follia, perde il controllo e cade: un bengalese di 23 anni è rimasto ferito martedì mattina in un incidente stradale mentre era a bordo di un “bolide elettrico” su via Prenestina, a Roma. Il giovane, soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Giovanni: è gravissimo. Sul posto gli agenti del V Gruppo Casilino della Polizia locale di Roma Capitale. Il mezzo è stato posto sotto sequestro. Gli agenti stanno indagando per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e per accertare anche un eventuale coinvolgimento di altro veicolo. A chiamare i soccorsi è stato un uomo che si è fermato con la sua auto per aiutare il giovane bengalese.