Monopattini impazziti, i carabinieri aprono la caccia: 100 fermati in 48ore

Monopattini impazziti nel Centro storico di Roma: andare in due su un mezzo, marciare sul marciapiede, mancato uso del casco per minori e mancato uso del casco con il buio sono le violazioni più frequenti commesse dai conducenti. I Carabinieri aprono la caccia: 100 fermati in sole 48ore.

Negli ultimi due giorni infatti, sono state dieci le violazioni accertate a carico di utenti che sono stati sanzionati nel corso dei controlli effettuati dai Carabinieri della Compagnia Roma Centro e del Nucleo Radiomobile di Roma. I controlli sono volti a monitorare il corretto uso di questo mezzo, nel rispetto del codice della strada e per prevenire spiacevoli incidenti.

I militari dell'Arma non sono gli unici incaricati di far rispettare le regole del codice della strada ai conducenti dei monopattini: anche la Polizia Locale e degli steward in pettorina rossa delle società dello sharing sono stati schierati in strada dal Comune per fronteggiare il boom dei “bolidi elettrici”.