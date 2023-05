Monopattini, in città restano 3 operatori: nuove regole, limiti e multe

Monopattini elettrici: a Roma resteranno solo tre operatori di sharing autorizzati, dai 7 attuali. Si tratta delle californiane Lime e Dott, e della olandese Bird. Oltre a questo, entreranno in vigore nuove regole, limiti e multe per chi dovesse trasgredire.

Il nuovo sistema entrerà in vigore dal 1° luglio 2023. La concessione avrà una durata triennale. Tra i criteri di selezione del bando è stato tenuto conto del sistema di manutenzione il controllo e la distribuzione della flotta, il contatto con gli utenti, la sostenibilità ambientale, gli abbonamenti e gli sconti per spostamenti sistematici.

Le nuove regole

In tutta la città non potranno esserci più di 9000 monopattini elettrici a noleggio, contro i 14500 attualmente presenti. Tremila di questi monopattini, 1000 per operatore, dovranno essere destinati alle zone centrali della città. Gli dovranno essere sparsi nel resto della Capitale.

I monopattini dovranno avere una targa metallica, con tanto di Qr Code per il riconoscimento. La velocità massima sarà di 20 km/h, scendendo a 6 km/h nelle zone pedonali. Per utilizzare i mezzi, inoltre, oltre all'app, occorrerà essere maggiorenni e presentare un documento d'identità. Saranno indicate le aree per la sosta. Il noleggio non si considererà concluso e quindi si continuerà a pagare se si lascia il monopattino fuori dagli stalli autorizzati. Gli stalli autorizzati saranno posti soprattutto in prossimità delle fermate della metropolitana, degli autobus e vicino a parcheggi di scambio. Per i trasgressori scatteranno multe salate.