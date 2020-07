Monopattini, la mania contagia anche Ostia: i “bolidi” invadono il litorale

La mania dei monopattini, dopo il Centro di Roma, contagia anche Ostia: i “bolidi” elettrici invadono il litorale con l'arrivo di uno dei tanti servizi in sharing presenti in città nel Municipio X.

Ad annunciarlo è stato il sindaco Virginia Raggi, tra le prime estimatrici della mobilità sostenibile: "I monopattini in sharing arrivano anche a Ostia. L’operatore Dott è pronto a far partire il test: dal prossimo fine settimana saranno su strada dai 60 ai 100 mezzi elettrici a servizio del litorale. I monopattini potranno essere noleggiati sul Lungomare e alla stazione Stella Polare della Roma-Lido. L’idea è quella di partire con un’area specifica e circoscritta per raccogliere i primi dati e promuovere il servizio", scrive la prima cittadina su Facebook.

"Gli utenti potranno prendere e rilasciare il veicolo - prosegue Raggi - solo in aree autorizzate dall’operatore lungo il percorso: da Lungomare Paolo Toscanelli, incrocio via Giuliano da Sangallo, fino a Lungomare Duilio all’incrocio con via delle Prore e, ovviamente, alla stazione ferroviaria. L’obiettivo è consentire il noleggio nelle zone più frequentate, garantendo maggior ordine e sicurezza. In base ai risultati ottenuti da queste prime prove l’operatore deciderà se confermare l’area d’interesse e il numero di veicoli".