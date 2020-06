Monopattino follia, due ragazze investite da un'auto: giovani in ospedale

Due ragazze che viaggiavano insieme su un monopattino elettrico sono state travolte da un'auto in via Acciaioli, nei pressi del Lungotevere Fiorentini, in pieno Centro città. Le giovani, di 16 e 21 anni, sono state trasportate in ospedale al Santo Spirito con graffi e fratture ma non sarebbero gravi.

L'incidente è avvenuto questa notte, intorno alle ore 2. A scontrarsi con il monopattino una Audi guidata da un 34enne, che si è immediatamente fermato per soccorrere le ragazze. Sul posto gli agenti della polizia locale del gruppo Trevi. Da chiarire ancora la dinamica dell'incidente.

Da una prima ricostruzione sembra che le ragazze stessero attraversando la strada a bordo del monopattino quando la macchina le ha investite.

Stando a quando riportato da Repubblica, questo sarebbe il settimo incidente avvenuto a Roma da quando è esplosa la mania del monopattino elettrico. L'ultimo, in ordine cronologico, era avvenuto lunedì 15 giugno alle 22:30 quando un 21enne ha perso il controllo del monopattino in via del Corso, cadendo rovinosamente e finendo al pronto soccorso del Santo Spirito in codice giallo, trasportato dai sanitari del 118.