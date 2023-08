Montelibretti a cavallo con il "FEI Nation Cup 2023": l'equitazione fa show

Dal 13 al 17 settembre, presso le strutture del Centro Militare di Equitazione di Montelibretti (RM), avranno luogo i “FEI European Eventing Championship for Young Riders and Juniores”. Numerosi sono gli eventi legati allo sport equestre che si svolgono presso il Centro Militare di Equitazione.

Solo nel 2023 si sono tenuti due importanti concorsi internazionali quattro stelle nonché la prima tappa del circuito “FEI Nation Cup 2023” e la sua massima categoria, il “Concorso Completo Internazionale Official quattro stelle Nations Cup Short” (CCIO4*-NC-S).

Il campionato europeo

Il prossimo appuntamento è il Campionato d’Europa giovanile (young riders e juniores), gli appassionati ricorderanno senz’altro l’enorme successo riscosso dal Campionato Europeo giovanile di Completo svolto nel 2016, e l’edizione di quest’anno sarà seguita da un altro internazionale quattro stelle in calendario ad inizio novembre.

L'opportunità

L’opportunità di riproporre la candidatura del Centro per un importante e prestigiosa competizione continentale si è presentata in occasione della ricorrenza dei 200 anni della fondazione della Scuola di Cavalleria (1823 – 2023), candidatura nella quale la Fédération Équestre Internationale (FEI) ha creduto sin da subito assegnando senza indugi all’Italia un Campionato Europeo.

Sinergia con le Forze Armate

L’organizzazione di tali manifestazioni sportive, in particolar modo le tappe più prestigiose, è possibile grazie alla sinergia esistente tra la Forza Armata e l’Associazione Nazionale Arma di Cavalleria (ANAC) sugellata da un solido protocollo di intesa stipulato tra le due istituzioni. L’associazione, infatti, interviene a supporto della componente militare con il proprio comitato organizzatore diretto per questa manifestazione dal Brig. Gen. Francesco Caramia, Ufficiale in pensione e Presidente della sezione ANAC di Montelibretti.

Montelibretti al centro

Montelibretti è, da sempre, tra le tappe più apprezzate poiché offre agli atleti, strutture all’avanguardia, una considerevole varietà di terreni con ampi spazi, molteplici campi per salto ostacoli, dressage e importanti percorsi di campagna. La manifestazione sportiva in programma per settembre gode non solo del patrocinio della Città metropolitana di Roma e della fattiva collaborazione del Comune di Montelibretti, ma coinvolge numerosi sponsor. Molti sono i brand di eccellenza che hanno voluto legare il loro prestigioso marchio all’evento tra i quali figurano Beretta, Leonardo, Volvo, Selleria Le Querce, Tenuta Schiavon, “Parlanti”.

La cerimonia di apertura

Assolutamente da non perdere sarà la cerimonia di apertura ove saranno presentate le squadre delle 19 nazioni partecipanti, mentre il tricolore e la bandiera FEI sventoleranno dopo essere state “paracadutate” dal personale del Centro Sportivo Esercito di Pisa. La manifestazione, oltre a garantire un intrattenimento esaltante per coloro che vorranno partecipare, permetterà di presentare al meglio l’Italia come luogo di eccellenza grazie alla presenza di numerosi stand enogastronomici.

La tappa romana

La tappa “romana” dei “FEI European Eventing Championship for Young Riders and Juniores” offrirà, inoltre, l’opportunità di diffondere in ambito nazionale la conoscenza della disciplina Olimpica del Concorso Completo di Equitazione, tra le più spettacolari dello sport equestre. Solo questa disciplina regala agli spettatori l’eleganza del Dressage, l’adrenalina del Cross Country e la precisione del Salto Ostacoli. Un connubio di emozioni concentrate in un'unica manifestazione e svolte nella splendida cornice del Centro Militare di Equitazione, culla dell’equitazione militare italiana, tutt’oggi depositaria delle più antiche tradizioni equestri.