Morbillo, paura a Roma. Andreoni: "In aumento i casi negli adulti, è allarme"

Allarme morbillo a Roma. In aumento i casi ad alta contagiosità negli adulti. "Un aumento dei casi di morbillo in Italia c'è già stato nel 2017, dopo una riduzione delle vaccinazioni e allora ci furono anche 5 morti. Dopo l'alert sugli adulti positivi nel Lazio, ci sono casi decritti in diverse regioni. Non è una malattia che va sottovalutata, ha una mortalità di 1 su 1.000 ma è estremamente contagiosa".

L'unica arma è il vaccino perché non ci sono farmaci efficaci. Lo sottolinea Massimo Andreoni, direttore scientifico della Simit, la Società italiana di Malattie infettive e tropicali.

L'allarme

Una volta contratta l’infezione possono essere trattati solo i sintomi ma - ricorda il ministero della Salute sul proprio sito - circa il 30% di tutti i casi di morbillo presenta delle complicanze: l'otite, la diarrea severa con disidratazione, la polmonite e altre infezioni respiratorie, l'encefalite, e sequele come la cecità o anche la morte. "Il vaccino si fa al 13esimo mese di vita e poi il richiamo a 5-6 anni", ricorda Andreoni. "Ora chi sa di non averlo mai fatto, può farlo nella propria Asl e chi non ha avuto il richiamo può comunque farlo", conclude.