Morde uno dei due rapinatori che tentano di imbavagliarla e li mette in fuga

Rapina in un appartamento di via Amiterno, nel quartiere San Giovanni, a Roma dove due ladri, entrati dopo aver divelto una grata, hanno tentato di imbavagliare la proprietaria che si trovava in casa.

La donna, di 67 anni, è riuscita però a mordere il dito di uno dei malviventi e a urlare mettendoli così in fuga. I due hanno portato via alcuni gioielli, il cui valore non è stato ancora quantificato.

Sul posto sono intervenuti i poliziotti delle Volanti e del commissariato San Giovanni che hanno avviato le indagini