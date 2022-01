Moria di storni nel quartiere Appio, mistero sulla causa di morte

Una ventina di uccelli sono stati trovati morti a terra in zona Appia. L'Oipa ha scritto alla Asl di zona e al Comune segnalando l'accaduto e invitando ad approfondire le cause di questa improvvisa moria.

Una segnalazione che è arrivata lunedì mattina all'Organizzazione internazionale protezione animali di Roma raccontava di una ventina di storni morti trovati a terra sullo spartitraffico adibito a parcheggio, in un raggio di pochi metri, alcuni schiacciati dalle auto. “Il raccapricciante ritrovamento è avvenuto in via Appia Nuova all’altezza del civico 124”. Questo quanto comunicato da Rita Corboli, delegata dell’Oipa di Roma, che ha inviato la segnalazione alla Asl Roma 3 e all'Ufficio Benessere Animali del Dipartimento Ambiente di Roma Capitale.

Episodio analogo pochi giorni fa

Non è la prima volta che nel quartiere si assiste a una moria di uccelli. Corboli ha infatti aggiunto: “Un analogo fenomeno lo abbiamo registrato in via Etruria lo scorso 26 dicembre. Non conosciamo il motivo di questa moria. Ora attendiamo gli approfondimenti di Comune e Asl”.