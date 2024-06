Morta in monopattino a Tor Bella Monaca: raccolta fondi per i funerali di Many

Tor Bella Monaca si stringe attorno al dolore della famiglia di Manila De Luca, la ragazza morta in monopattino lunedì 17 giugno. Una raccolta fondi per aiutare la famiglia a pagare le spese del funerale della ragazza travolta da un'auto davanti al supermercato Pewex.

Una staffetta di solidarietà che dimostra il cuore grande di una periferia difficile.

La raccolta fondi

I residenti, distrutti dal dolore, hanno pensato bene di fare una raccolta fondi per contribuire ai due funerali. 'Chiunque volesse partecipare all'offerta potrà recarsi presso la ludoteca La casa di Alice'.Un'iniziativa lodevole, confermata al nostro giornale dalla ludoteca che si trova in via dell'Archeologia. D'altra parte, è bastato un post sui social per far partire la macchina della solidarietà: tutti vogliono partecipare, fare la loro parte, dare in qualche modo un aiuto per quanto possibile. Sarà difficile per entrambe le famiglie rialzarsi e andare avanti, ma l'amore genera amore.

Il conducente dell'auto negativo ad alcol e droga

Mentre il quartiere vuole aiutare la famiglia della vittima arriva il risultato degli esami sul conducente dell'Opel che ha travolto il monopattino. Il 22enne alla guida è risultato negativo agli esami tossicologici e alcolemici il ragazzo di 22 anni che nel tardo pomeriggio di lunedì 17 giugno ha investito e ucciso Manila De Luca, una ragazza di 24 anni che è stata falciata in via di Tor Bella Monaca. La 24enne era a bordo del suo monopattino, nello stradone nei pressi della parrocchia e della farmacia Sant’Antonio quando è avvenuto il terribile incidente. Che non le ha lasciato purtroppo scampo.