Morte Berlusconi, la Regione Lazio con le bandiere a mezz'asta. “Ciao Silvio”

Morte di Berlusconi: anche la Regione Lazio si unisce al lutto e mette le bandiere a mezz'asta per il leader e fondatore di Forza Italia Silvio Berlusconi. Francesco Rocca: “Un colosso. Ciao Silvio”.

“Innovatore in tutti i settori in cui ha operato - ha detto il presidente della Regione - ha inventato la televisione commerciale ed è stato protagonista, per oltre trent'anni, della politica italiana. Sono diversi i ricordi che ci legano: dal sostegno durante le attività a seguito del terremoto de L'Aquila a quello recente, per la mia campagna elettorale, dove non ha mai mancato di darmi buoni consigli. Resterà, comunque la si pensi, una delle figure politiche segnanti la storia repubblicana. Esprimo, a nome della Giunta Regionale del Lazio, le condoglianze più commosse e sincere alla famiglia Berlusconi e tutta la comunità politica e umana di Forza Italia”.

Il ricordo di Gasparri

“Storditi dal dolore – ha detto il senatore Maurizio Gasparri, storico esponente di Forza Italia - pari a quello della morte di un padre, tale stato per tanti di noi, resta l'onore e l'orgoglio di aver avuto la sua fiducia e la sua amicizia, senza mai tradirla e onorandola nei giorni della gloria, tanti, e soprattutto in quelli dell'amarezza, quando alcuni si dileguavano. Alcuni di noi non hanno mai avuto esitazioni. Consapevoli dell'innegabile valore di un protagonista della storia della dell'Italia e del mondo, so che è stata un privilegio so che è stato un privilegio potergli essere accanto”.

Cordoglio dal Pd romano

"Esprimo il mio personale e sentito cordoglio e quello di tutta la città di Roma per la scomparsa di Silvio Berlusconi - ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri - più volte Presidente del Consiglio e per decenni al centro della vita istituzionale, politica ed economica del nostro Paese. Silvio Berlusconi è stato, per quasi mezzo secolo, un protagonista dell'economia, dell'impresa culturale e della politica italiana. Anche chi, come me, si è trovato spesso da un'altra parte dello schieramento politico, non può non riconoscerne il ruolo cruciale, così come non si può non apprezzarne la tenacia, l'ottimismo e un tratto umano sempre improntato alla cordialità. Alla famiglia, all'azienda, al suo partito esprimo oggi la mia vicinanza e le mie più sincere condoglianze".

“Le più sentite condoglianze alla famiglia - dichiara invece il segretario del Pd romano Andrea Casu - alle persone che aveva care e a tutta la comunità di Forza Italia. Anche per noi che lo abbiamo sempre affrontato da avversari la scomparsa di Silvio Berlusconi chiude una lunga pagina della storia politica del nostro Paese, l'unica che intere generazioni hanno fino a oggi conosciuto”.

Il lutto nazionale

Su disposizione del Governo, mercoledì a Milano si terranno i funerali di Stato per Silvio Berlusconi. Dichiarato anche il lutto nazionale per la morte del “Cavaliere”. “A seguito del decesso del dottor Silvio Berlusconi . si legge nel dispositivo firmato dal sottosegretario Mantovano - già presidente del Consiglio dei Ministri, si dispone dal 12 al 14 giugno 2023 l'esposizione a mezz'asta delle bandiere nazionale ed europea sugli edifici pubblici dell'intero territorio nazionale e sulle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero. Il 14 giugno 2023 giornata di celebrazione delle esequie di Stato, è dichiarato lutto nazionale”.